Sambo ziet Sparta als opstap naar PSV: ‘Ik had nu al het gevoel dat ik eerste rechtsback kon gaan worden’

Voetbalpod­cast | ‘Het is moeilijk in korte tijd een geoliede machine van Feyenoord te maken'

De eredivisie is van start gegaan. Ajax won moeizaam in Sittard. Feyenoord en PSV wonnen makkelijk. En het debuut van Erik ten Hag op Old Trafford viel in het water. In een nieuwe AD Voetbalpodcast komt aan bod aan de hand van vier stellingen. Etienne Verhoeff legt ze voor aan Maarten Wijffels en Mikos Gouka.

8 augustus