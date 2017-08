Sánchez maakt officieel recordtransfer naar Tottenham Hotspur

De transfer leek al langere tijd in de maak, maar op de website van Ajax laat directeur spelersbeleid Marc Overmars weten dat de transfer niet zonder horten of stoten tot stand is gekomen: ,,De afgelopen week zijn veel gesprekken gevoerd met de zaakwaarnemers van Davinson en met Spurs. Lang leek het er op dat we er niet uit zouden komen. Eigenlijk wilden wij hem helemaal niet laten gaan, dat speelde ook mee. Toen we op dit enorme bedrag uitkwamen en duidelijk was dat Davinson zou vertrekken, heb ik met mijn collega’s binnen de clubleiding overlegd over de komende weken. Wij hebben gezamenlijk besloten dat voor ons de transferperiode, wat betreft uitgaande transfers, nu gesloten is. Wij laten niemand meer gaan.”