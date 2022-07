Santiago Giménez, de nieuwe Graziano Pellè van Feyenoord: ‘Gaaf om te laten zien waar ik ben beland’

Door Dennis van Bergen Gevoel voor ironie kan hem niet ontzegd worden, Santiago Giménez. Wanneer de nieuwe spits van Feyenoord gevraagd wordt, wat zijn rol gaat worden in De Kuip komt al snel het social media-filmpje ter sprake dat hij eerder deze week opnam. Te zien daarop is hoe de Mexicaan, fietsend door Rotterdam, de komst van een andere nieuweling aankondigt: Jacob Rasmussen, de verdediger waarover de leiding tot dan toe niets had gecommuniceerd. ,,Dat is de reden dat ik hier ben aangesteld”, zegt Giménez, quasi-serieus. ,,Vanaf nu ga ik proberen alle nieuwe spelers van Feyenoord aan te kondigen.”

Dat Giménez niet zomaar de eerste de beste is, wordt deze vroege zaterdagmiddag onmiskenbaar duidelijk in De Kuip. Een indrukwekkende hoeveelheid journalisten uit zijn vaderland is hem achterna gereisd naar Nederland, om hier het begin van zijn eerste buitenlandse avontuur vast te leggen. ,,Ik vind het prachtig om hier te zijn”, zegt de van CD Cruz Azul overgekomen spits, de eerste Mexicaan die de Rotterdamse club dient. ,,Ik ben fit en ben er klaar voor om belangrijk te zijn voor deze club.”

Op het eerste oog een ander type

Je hebt Feyenoorders die qua voorkomen zo lijken weggelopen van Vak S. Mannen als John de Wolf, John Guidetti of -in de meest letterlijke zin- doelman Justin Bijlow. Van die types zijn ze, die je met enige fantasie moeiteloos het ‘Hand in Hand Kameraden’ hoort zingen op de bouwsteiger. Giménez is op het eerste oog een ander type. Maar bij uitstek wel iemand die aan alle voorwaarden lijkt te voldoen om uit te groeien tot publieksheld. Het zit ‘m in de wijze waarop hij zich deze zaterdag, amper neergestreken in Nederland, manifesteert. Net bekomen van de lange vliegreis vanuit Mexico zegt hij zich al ‘thuis’ te voelen in Rotterdam. Hij vertelt ernaar uit te kijken om in De Kuip te spelen, ‘omdat hij de filmpjes die hij ervan heeft gezien zo fantastisch vond’. En wanneer hij na zijn welkomstwoorden de perszaal verlaat doet hij dat met een vrolijk ‘dankjewel’. ,,Tot snel allemaal”, roept hij dan, het shirt met rugnummer 29 strak om het lijf getrokken.