Santiago Giménez langer bij 'de club van zijn hart': 'Voor deze mensen wil ik nog veel doelpunten maken’

Grensrech­ter Kevin (31) blij dat homoleuzen eindelijk worden aangepakt: 'Kan best angstaanja­gend zijn'

Vanaf dit seizoen worden wedstrijden in het betaald voetbal niet alleen tijdelijk stilgelegd na het gooien van een bekertje. Dat gebeurt voortaan ook als massaal en meerdere keren het woord homo wordt gebruikt tegen een speler of scheidsrechter. Een goede zaak, aldus de Zwolse grensrechter Kevin Bodde (31), die openlijk uitkomt voor zijn homoseksualiteit. ,,Al zijn we er nog lang niet.”