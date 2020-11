SC Heerenveen bezuinigt tien banen weg wegens corona

SC Heerenveen moet nog verder bezuinigen en schrapt daarom tien functies binnen de club. De financiële situatie was al niet goed en is als gevolg van de coronacrisis verder verslechterd. "Een pijnlijke dag voor de club, maar bovenal voor de medewerkers waarvan we noodgedwongen afscheid moeten nemen", zegt algemeen directeur Cees Roozemond.

Roozemond, die begin vorig jaar werd aangesteld bij Heerenveen, sprak van een emotionele dag. ,,Je hebt te maken met mensen, hard werkende en toegewijde medewerkers die zich vaak al jaren keihard inzetten voor de club. Het doet pijn te moeten melden dat er voor hen binnen de organisatie geen plaats meer is. Het is in het belang van de continuïteit.”

Heerenveen laat zijn werknemers niet aan hun lot over. In overleg met de ondernemingsraad heeft de clubleiding een sociaal plan opgesteld voor de werknemers die weg moeten.

Volledig scherm Chidera Ejuke werd afgelopen zomer naar verluidt voor 12 miljoen euro verkocht aan CSKA Moskou. © BSR Agency De Friezen willen met deze bezuinigingsronde tonnen besparen om zo de uitgaven en inkomsten meer in balans te krijgen. Heerenveen geeft de laatste jaren structureel, transfers niet meegerekend, zo’n 6 miljoen euro te veel uit. Dit negatieve bedrijfsresultaat compenseert de club met miljoenentransfers, zoals afgelopen zomer voor Chidera Ejuke.

Verlies

De Friese club presenteerde bijna een jaar geleden een verlies van bijna 900.000 euro over het seizoen 2018-2019. De eredivisieclub was toen bijna 12,5 miljoen euro kwijt aan personeelskosten. Heerenveen voerde afgelopen jaar diverse bezuinigingsmaatregelen door. De spelers, trainers, directieleden en andere medewerkers van de club besloten in het voorjaar tijdens de ‘coronastop’ een loonoffer te doen.

“Meerdere keren hebben we intern kenbaar gemaakt dat de financiële situatie niet rooskleurig is en dat banenverlies niet is te voorkomen. De voetbalbranche is vervolgens hard getroffen door de aanhoudende coronacrisis, waardoor het nemen van deze harde maatregelen onontkoombaar was”, aldus Roozemond.

In sportief opzicht gaat het wel goed met Heerenveen, dat met 16 punten uit acht wedstrijden zesde staat.