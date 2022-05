SC Heerenveen droomt van Europa: AZ geeft voorsprong in slotfase helemaal weg

Tegenval­ler FC Twente: assistent-trai­ner Andries Ulderink levert contract in

Een dag na het grote feest is FC Twente met de eerste tegenvaller voor het komende seizoen geconfronteerd. Assistent-trainer Andries Ulderink vertrekt per direct bij de Enschedese club. De Achterhoeker was sinds 2020 de assistent van Ron Jans en werd intern gezien als een belangrijke pijler onder het succes.

