SC Heerenveen haalt cultspits Henk Veerman terug naar eredivisie

Met de naderende komst van de 29-jarige Volendammer haalt Heerenveen een cultspeler-plus binnen. Veerman speelde tussen 2015 en 2018 al 3,5 jaar in het Abe Lenstra-stadion, maar moest in die periode voornamelijk genoegen nemen met een rol als tweede spits. Hij was als invaller echter meerdere keren van grote waarde.

Zijn neus voor de goal bewees Veerman ook bij St. Pauli, dat hem twee jaar geleden voor zo’n 8 ton overnam van Heerenveen. Ook bij de Duitse club, uitkomend in de Tweede Bundesliga, was Veerman mateloos populair. Hij heeft nog een eenjarig contract en verdient een uitstekend salaris bij St. Pauli, maar Heerenveen wil ver gaan om die verbintenis af te kopen en Veerman vergelijkbare arbeidsvoorwaarden te bieden.

Want in het bredere perspectief haalt Heerenveen met Veerman niet alleen een spits die normaal gesproken goed is voor zo’n 15 doelpunten. De club snakt ook naar goed nieuws, na een dramatische voorbereiding en een selectie die nog lang niet klaar is voor de competitiestart over twee weken. De komst van Veerman, een van de populairste spelers van de laatste jaren bij de club, zal bij Heerenveen ongetwijfeld zorgen voor veel positivisme. Zo bekeken is de transfer misschien licht opportunistisch, maar daarom niet minder begrijpelijk.