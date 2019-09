SC Heerenveen heeft geen kind aan zwak VVV

Door Sander de Vries



VVV heeft bepaald niet de meest kritische supporters – bij de bescheiden club uit Noord-Limburg maken ze zich geen illusies – maar toch klonk, zeker bij rust, een striemend fluitconcert vanaf de tribunes. Feitelijk had Heerenveen de wedstrijd na de eerste helft al in de tas, niet in de laatste plaats omdat VVV een bijzonder zwakke indruk maakte.



Maar goed, de cadeautjes die je krijgt moet je altijd nog maar uitpakken. Dat deed Heerenveen voortreffelijk, tweemaal scorend in de openingsfase. Een meevaller voor de ploeg die de afgelopen weken weliswaar heel behoorlijk voetbalde, maar tegelijk alweer zes wedstrijden wachtte op een overwinning.



Flaters

Toch was het gevoel goed bij Johnny Jansen, een dag voor de wedstrijd. ,,Ik denk dat wij beter zijn dan VVV”, zei de trainer van Heerenveen. ,,Wij moeten daar gewoon winnen.” Dat het zó gemakkelijk zou gaan had Jansen ongetwijfeld niet gedacht. Neem alleen de verdedigende flaters van VVV. Keer op keer leverden de Limburgers de bal in bij Heerenveen, dat tweemaal profiteerde. Beide keren was Chidera Ejuke de doelpuntenmaker.



Het was alsof Heerenveen zichzelf vervolgens in slaap suste, zó gemakkelijk ging het in stadion De Koel. Soepel combineerden de middenvelders Hicham Faik, Joey Veerman en Rodney Kongolo door de as van het veld, terwijl VVV niet verder kwam dan lange ballen op spits Haji Wright, die overigens wel de grootste kans kreeg op de aansluitingstreffer. Wright zag zijn strafschop echter worden gekeerd door Heerenveen-doelman Warner Hahn.

Gevaarlijk werd VVV, behoudens een klein stormpje in de eerste tien minuten, ook na rust amper. Heerenveen controleerde eenvoudig het duel en liep in de slotfase uit naar 0-3 via Jens Odgaard.