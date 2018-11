SC Heerenveen mist Lammers tegen Fortuna

Door Sander de Vries



De spits heeft last van een kleine spierscheuring in zijn bovenbeen. Lammers liep de kwetsuur op in het uitduel met PSV, afgelopen zaterdag. ,,We hopen dat Sam er de volgende wedstrijd weer bij kan zijn”, zei trainer Jan Olde Riekerink.

De afwezigheid van Lammers is een enorme tegenvaller voor Heerenveen. Olde Riekerink moet sowieso puzzelen met zijn opstelling. Dave Bulthuis en Morten Thorsby zijn namelijk geschorst. Onduidelijk is nog wie in plaats van het tweetal gaan spelen. Lucas Woudenberg en Yuki Kobayashi lijken op het eerste oog logische vervangers. Kik Pierie schuift dan naar het centrum van de verdediging.

,,Fortuna heeft een goede reeks neergezet”, zei Olde Riekerink. ,,Ze maken veel doelpunten en hebben een redelijk gedegen organisatie. Met Mark Diemers hebben ze een belangrijke speler. Het is een stabiele ploeg.”