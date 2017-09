Schaars uitmuntend, El Khayati neemt ADO bij de hand

RapportcijfersElke speelronde in de eredivisie beoordelen de verslaggevers van AD Sportwereld alle spelers. In de speelweek na de interlandperiode was er één speler die er met kop en schouders bovenuit stak: Stijn Schaars. De routinier nam SC Heerenveen in het Abe Lenstra Stadion als een echte leider bij de hand en leidde zijn ploeg naar een verdiende thuiszege op PSV. Hij kreeg van ons een 8 als rapportcijfer.

Een stuk zuidelijker bewees Nasser El Khayati op bezoek bij Willem II andermaal zijn waarde voor ADO Den Haag. Mede door zijn twee goals boekten de Hagenaars hun eerste zege van het seizoen. De aanvallende middenvelder kreeg een 7,5, net als onder meer Heerenveens Arber Zeneli, FC Utrecht-uitblinker Zakaria Labyad en de Zuid-Afrikaanse rasvoetballer Thulani Serero van Vitesse. Bekijk hieronder alle beoordelingen.

Heracles Almelo – Feyenoord 2-4

Heracles Almelo: Castro 5,5; Breukers 5,5, Pröpper 5,5, Hardeveld 5,5, Van Hintum 5,5 (64. Duarte -); Niemeijer 6, Pelupessy 5,5 (76. Vermeij -), Van Ooijen 4 (37. Monteiro 6); Peterson 5,5, Gladon 5,5, Darri 5,5.



Feyenoord: Jones 6,5; Diks 6, St. Juste 6, Van der Heijden 6, Nelom 6; El Ahmadi 6,5, Toornstra 6, Vilhena 6,5; Berghuis 7, Jörgensen – (22. Kramer 6), Boëtius 7 (88. Larsson -).

Arbiter: Makkelie 6

Man of the Match: Hij heeft een uitgesproken voorkeur voor natuurgras, maar Steven Berghuis liet in Almelo zien ook op kunstgraskorrels uitstekend uit de voeten te kunnen. Met een fraai schot van afstand zette hij de regerend landskampioen op voorsprong en nog geen acht minuten later lag ook zijn tweede erin. De behendige flankspeler voert door zijn twee doelpunten nu met vier treffers mede de topscorerslijst aan.

Volledig scherm Steven Berghuis. © Lars Smook

Willem II – ADO Den Haag 1-2

Willem II: Wellenreuther 7; Lewis 3 (61. Azzaoui -), Lachman 5, Van der Linden 6, Peters 6,5; Tsimikas 5,5; Chirivella 6, Haye 5,5, Rienstra 5,5 (88. Crowley -); Sol 7, Velikonja 5 (70. Croux -).

ADO Den Haag: Zwinkels 6; Ebuehi 4 (46. David 5,5), Beugelsdijk 6, Kanon 6, Meijers 6; Immers 5,5, El Khayati 7,5, Bakker 5,5; Becker 5 (85. Lorenzen -), Johnsen 5, Hooi 6,5 (73. Kishna -).

Arbiter: Higler 5

Man of the Match: Nasser El Khayati begint in Den Haag langzaamaan de onbetwiste publiekslieveling te worden. Hoogstpersoonlijk zorgde de oud-speler van Queens Park Rangers er in Tilburg voor dat ADO de eerste zege van het seizoen kon noteren. De creatieve middenvelder loopt sinds zijn debuut voor de club begin dit jaar één-op-twee. En dat zijn prima cijfers voor een ploeg die zich in het rechterrijtje bevindt.

Volledig scherm Nasser El Khayati wordt bejubeld door zijn ploeggenoten van ADO. © pro shots

Ajax – PEC Zwolle 3-0

Ajax: Onana 6; Veltman 6,5, De Ligt 6,5, Viergever 6, Dijks 6; Van de Beek 6,5, Ziyech 6,5; Neres 6 (63. Kluivert -), Dolberg 5 (63. F. de Jong -), Huntelaar 7, Younes 5.

PEC Zwolle: Boer 7; Ehizibue 6, Marcellis 6, Sandler 6, Van Polen 5; Bakker 6, Saymak 5,5 (77. Israelsson -), Thomas 6; Namli 5, Parzyszek 5,5 (66. Nijland -), Mokhtar 5,5 (67. Ondaan -).

Arbiter: Gözübüyük 6

Man of the Match: Klaas-Jan Huntelaar werd dit seizoen gehaald als tweede spits, maar ook trainer Marcel Keizer ziet inmiddels dat hij niet meer om de 34-jarige routinier heen kan. Met twee treffers, zijn derde in vier duels, was The Hunter als vanouds weer van waarde voor de Amsterdammers. Door zijn goals heeft hij nu tegen alle huidige eredivisieploegen gescoord. Met name zijn eerste doelpunt, achter het standbeen langs, mocht er wezen.

Volledig scherm Klaas-Jan Huntelaar. © ANP

Excelsior – Vitesse 0-3

Excelsior: Kristinsson 5; Fortes 5 (77. Karami -), Mattheij 6, De Wijs 6,5, Massop 6; Faik 6 (81. Haspolat -), Koolwijk 6, Messaoud 5,5 (57. Vermeulen 6); Caenepeel 5,5, El Azzouzi 5, Bruins 6.

Vitesse: Pasveer 6; Dabo 5, Van der Werff 6,5, Miazga 6, Büttner 6,5; Bruns 6, Serero 7,5 (70. Ali -), Foor 6,5; Linssen 7, Matavz 6 (83. Ten Teije -), Castaignos 6 (67. Rashica -).

Arbiter: Nijhuis 6

Man of the Match: Iedere neutrale voetballiefhebber zal er blij mee zijn dat Vitesse Thulani Serero een tweede kans in de eredivisie wilde geven. De Zuid-Afrikaan, die bij Ajax op een zijspoor was beland, ademt voetbal en strooide tegen Excelsior met succesvolle passes. De kleine middenvelder zette in Kralingen de lijnen uit voor zijn ploeg en had bovendien de meest nauwkeurige passing van alle 22 basisspelers (93%).

Volledig scherm Thulani Serero passt tegen Excelsior. © Kay int Veen

SC Heerenveen – PSV 2-0

SC Heerenveen: Hansen 6,5; Dumfries 7 (68. Schmidt -), Høegh 6,5, Pierie 7,5 (82. Nass -), Woudenberg 7,5; Schaars 8,5, Kobayashi 6, Thorsby 6,5; Ødegaard 6,5 (77. Rojas -), Ghoochannejhad 6,5, Zeneli 7,5.

PSV: Zoet 6, Arias 5, Luckassen 4,5, Isimat 4,5, Paal 4,5, Van Ginkel 4, Hendrix 5, Ramselaar 5 (60. L. de Jong 6); Bergwijn 5 (80. Pereiro -), Locadia 5, Lozano 5.

Arbiter: Blom 5

Man of the Match: Dat SC Heerenveen vorig seizoen ver terugviel na de blessure van Stijn Schaars blijkt achteraf geen incident geweest te zijn. Met de captain, tevens oud-PSV’er, op het middenveld is de ploeg van Jurgen Streppel meer in balans, zo bleek ook vanmiddag weer. Na de snelle 2-0 voorsprong ging Schaars voorop in de strijd om te laten zien hoe het duel vervolgens vakkundig en volwassen uit te spelen. Hij was met liefst 100 balcontacten de absolute motor van de Friese ploeg.

Volledig scherm Stijn Schaars in duel met PSV'er Bart Ramselaar. © Jasper Ruhe

FC Utrecht – Roda JC 2-0

FC Utrecht: Jensen 6; Klaiber 6,5, Van der Maarel 6,5, Janssen 6,5, Braafheid 6; Emanuelson 7 (74. Strieder -);Van de Streek 7, Ayoub 7, Labyad 7,5, Kerk 6,5 (84. Görtler -), Dessers 7 (67. Bahebeck -).

Roda JC: Jurjus 6; Götz 5,5, Ananou 5,5, Werker 4,5, Van Peppen 5 (54. Van Steenkiste 5,5); Ndenge 5,5, El Makrini 6, Gnjatic (13. Engels 5,5),; Rosheuvel 6, Gustafson 6, Paulissen 5,5.

Arbiter: Mulder 5

Man of the Match: De Galgenwaard was vanmiddag voor negentig minuten het domein van Zakaria Labyad. De aanvallende middenvelder was voor de defensie van Roda JC een ware plaag en had dan ook wel meer goals en assists achter zijn naam kunnen krijgen dan de twee streepjes die nu op papier staan. De 24-jarige Labyad schoot van alle spelers namelijk het vaakst op doel (6 keer) en verstuurde ook nog de meeste keypasses (4).

Volledig scherm Zakaria Labyad. © Joep Leenen

AZ – NAC 2-1

AZ Alkmaar: Bizot 6,5; Svensson 6,5, Vlaar 6, Wuytens 6,5, Ouwejan 6,5 (68. Wijndal); Van Overeem 7, Vejinovic 7, Til 6,5; Seuntjens 6 (81. Midtsjø), Weghorst 7, Helmer 7,5 (77. Garcia.)

NAC Breda: Birighitti 5; Horsfield 5 (Mets 77 -), Mari 6, Koch 6, Angelino 7; Verschueren 5,5, El Allouchi 6,5, Fernandes 6 (73. Korte -); Garcia 5,5 (63. Agyepong -), Vloet 6, Ambrose 6.

Arbiter: Janssen 5

Man of the Match: Bij afwezigheid van Alireza Jahanbakhsh mocht Jeremy Helmer tegen NAC Breda zijn basisdebuut in de eredivisie maken. Enig spoor van angst was er bij de 20-jarige flankspeler in Alkmaar niet te bekennen. Met vier schoten op doel loste hij van alle spelers de meeste kogels op het vijandige doel af, terwijl zijn openingstreffer AZ over het dode punt heen hielp. Liet zien klaar te zijn voor de concurrentiestrijd in de voorhoede.

Volledig scherm Jeremy Helmer viert feest na zijn openingstreffer tegen NAC. © ANP Pro Shots

Sparta – FC Twente 1-0

Sparta Rotterdam: Kortsmit 6; Floranus 6, Breuer - (21. Chabot), Vriends 6, Marfelt 6; Dobson 6, Mühren 5,5, Dougall 7; Brogno 6,5 (87. Fischer), Ache 6 (63. Spierings 6), Goodwin 6.

FC Twente: Brondeel 6,5; Van der Lely 4, Bijen 4, Lam 6 (87. Hooiveld -), Thesker 5; Holla 4, Vuckic 5 (76. Buckley-Ricketts), Liendl 4; Slagveer 5, Kvasina 5,5, Assaidi 5 (60. Tighadouini 5,5).

Arbiter: Bax 6

Man of the Match: Alex Pastoor durfde de gok met Kenneth Dougall op het middenveld tegen FC Twente wel aan. De Australiër stelde zijn trainer op Het Kasteel daarbij zeker niet teleur. Dougall won liefst negen duels, veroverde zeven maal de bal en had van alle Spartanen ook nog eens de meeste balveroveringen (3).

FC Groningen – VVV-Venlo 1-1

FC Groningen: Padt 6,5; Kane 6, Te Wierik 6, Larsen 6, Warmerdam 6,5; Drost 5,5, Jenssen 5,5, Bacuna 5 (62. Van Nieff -), Idrissi 4,5 (56. Antuna 5); Mahi 6,5 (79. Van Weert -), Veldwijk 4.

VVV-Venlo: Unnerstall 7,5; Rutten 6 (83. Van Bruggen -), Röseler 6, Promes 5,5, Labylle 6,5; Post 5,5, Seuntjens 6, Leemans 6,5; Tissoudali 5,5 (65. Opoku -), Thy 6, Hunte 6 (75. Nwakali -).

Arbiter: Lindhout 5

Man of the Match: In de strijd tegen directe handhaving kan VVV-Venlo de punten goed gebruiken. Het bonuspunt dat uit Groningen werd meegenomen kwam dan ook uitstekend uit, maar toch ook vooral op het conto van doelman Lars Unnerstall. De Duitse goalie hield zijn ploeg met een handjevol prima reddingen op de been en stopte zelfs een strafschop van Mimoun Mahi. Is tot dusverre een echte versterking voor de Limburgse promovendus.