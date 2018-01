Schahin bezorgt Roda punt tegen concurrent Twente

Terwijl fans van FC Twente met fakkels het Limburgse kunstgras in vuur en vlam zette, ontbrandde het duel in Kerkrade maar moeizaam. De Tukkers grossierden in balbezit, maar konden geen vuist maken. Roda toonde zich lange tijd zelfs de gevaarlijkste ploeg. De beste kans van de eerste helft was, kort voor rust, echter voor FC Twente. Na een voorzet van Haris Vuckic raakte Tom Boere, via doelman Hidde Jurjus, de paal, waardoor de brilstand halverwege nog op het scorebord prijkte.



Kort na rust was het wel raak. Na een één-tweetje met Oussama Assaidi, schoot Vuckic zijn ploeg op een 1-0 voorsprong. En nog voordat de klok een uur had geslagen, had FC Twente een voorschot kunnen nemen op de zege. Frederic Ananou gleed uit, waardoor Tom Boere vrij baan kreeg. De spits mikte echter op de paal. Daarna verzuimde Boere FC Twente nogmaals op 2-0 te zetten.



Verrassen

Roda bleef daardoor in leven en drong vervolgens ook aan op de gelijkmaker. Zo mikte Schalke 04-huurling Donis Advijaj van afstand naast, probeerde Mikhail Rosheuvel Drommel vanuit een moeilijke hoek te verrassen en redde diezelfde Drommel, van dichtbij, op een schot van Gyliano van Velzen.



Bij het scheiden van de markt ging het alsnog mis voor FC Twente. Roda-spits Dani Schahin kopte, uit een afgemeten voorzet van Rosheuvel, de 1-1 binnen, waardoor FC Twente met een punt huiswaarts keerde.



Roda staat met 12 punten op de voorlaatste plaats. FC Twente heeft vier punten meer.