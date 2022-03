Scheidsrechter kop van jut na knotsgek duel tussen FC Groningen en NEC: 'Bakte er niks van’

wedstrijdverslag GA Eagles gaat in voetbalge­vecht met Sparta kansloos onderuit

Go Ahead Eagles had zich met een resultaat tegen Sparta al dichtbij handhaving in de eredivisie kunnen spelen. In plaats daarvan leverde de ploeg een ondermaatse prestatie in Rotterdam en ging het vrij zielloos met 1-0 ten onder. Er is weer werk aan de winkel in Deventer.

19:29