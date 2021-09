Scheidsrechter wilde statement maken met staken FC Utrecht - RKC: ‘Je moet een keer streep trekken’

Martens (36) schakelde al vroeg in de wedstrijd de stadionspeaker in toen er bier op het veld werd gegooid. ,,We hebben een aantal waarschuwingen afgegeven. De eerste keer dat er bier werd gegooid, hebben we het laten omroepen. De tweede keer, toen er weer publiek bier aan het gooien was, zijn we naar de zijkant van het veld gegaan om een nog duidelijker statement te maken. De derde keer werd er niet alleen met bier gegooid, maar ook met aanstekers. Dat is grensoverschrijdend. Toen zijn we naar binnen gegaan.” De wedstrijd kon na een afkoelingsperiode van bijna een half uur worden hervat.

De scheidsrechter hoopt met het tijdelijk staken van FC Utrecht - RKC ook een signaal te geven aan alle voetbalsupporters. Ik hoop dat zoiets niet meer voorkomt. En als wel voorkomt, dat mensen hier lering uit trekken. Dat we proactief kunnen zijn en dat supporters het niet meer doen.”

Quote De spelers op het veld, zowel van ons als van RKC, hadden niet echt door wat er aan de hand was. Willem Janssen

De spelers waren verbaasd dat Martens ze in de eerste helft naar binnen dirigeerde. ,,Het was best wel gek”, aldus aanvoerder Willem Janssen van FC Utrecht bij ESPN. ,,De spelers op het veld, zowel van ons als van RKC, hadden niet echt door wat er aan de hand was. Hij kwam met een aansteker aan lopen en dat was voor hem aanleiding om helemaal van het veld af te gaan. Aan de ene kant denk je: hij doet het niet voor niets. Maar als speler wil je graag door. Wij hadden niet het idee dat het heel erg was of zo en dat het chaos was op het veld.”

Trainer René Hake sprak van ‘een enerverende avond’. Volgens Hake had zijn ploeg last van de onderbrekingen. ,,Het haalde het ritme uit de wedstrijd. Maar het zou een te makkelijk excuus zijn als we zeggen dat we daardoor niet wonnen. We moeten dat bij onszelf zoeken.”