Scheidsrechter zag slaande beweging Lozano niet: 'Voor mij een verrassing'

Lozano is net terug van een schorsing van drie duels, na een incident tijdens PSV-Heerenveen. Daarvoor was hij eerder dit seizoen ook al twee duels geschorst. Ook in de afgelopen interlandperiode was hij betrokken bij een curieus incident, met een IJslandse verdediger. Hij ontving de afgelopen (ruim) twee jaar zeven rode prenten in officiële duels.