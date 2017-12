Schlemiel Fred Friday is nu de held van AZ

Door Nik Kok



AZ viel in het eigen stadion bijna driekwart wedstrijd vruchteloos aan maar kreeg net na rust zomaar een treffer van het ultraverdedigende Heerenveen te verwerken. Pelle van Amersfoort strafte onachtzaamheid in de AZ-defensie af waar Teun Koopmeiners op de voor hem ongewone positie van centrale verdediger speelde.



AZ moest het ook al 25 minuten doen zonder aanvoerder en spits Wout Weghorst. Hij was in de 65ste minuut noodgedwongen vervangen door Jeremy Helmer. Toen was AZ de greep op de wedstrijd alweer een tijdje kwijt. Iets wat de ploeg van trainer John van den Brom weer terugkreeg vanaf de 69ste minuut toen Heerenveen met tien man kwam te staan door de rode kaart van Morten Thorsby die een wel heel harde tackle inzette tegen de doorgebroken Alireza Jahanbakhsh.