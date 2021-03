Schmidt: ‘AZ heeft in twee duels geen kans gehad, maar wel vijf keer gescoord’

SamenvattingRoger Schmidt was na afloop van AZ - PSV ( 2-0 ) zeer teleurgesteld over het feit dat PSV wéér niets deed met de kansen die de ploeg kreeg. Waar AZ aan halve kansen genoeg had om te scoren, daar miste de ploeg van Schmidt kans op kans. Met een nieuwe nederlaag in een topduel tot gevolg.

,,Het is altijd hetzelfde liedje", zo uitte Schmidt zijn teleurstelling voor de camera van ESPN. ,,Veel kansen, maar niet scoren. We gebruiken onze momenten niet om de wedstrijd naar onze hand te zetten. Het was weer hetzelfde als tegen Ajax, Feyenoord en ook tegen ADO Den Haag. We hebben hierdoor al zó veel punten verloren. Dat moeten we veranderen.”

Waar PSV grote kansen miste via onder anderen Eran Zahavi, Mario Götze en Cody Gakpo, daar had AZ juist aan kleine kansen voldoende om twee keer tot scoren te komen. ,,Die 2-0 was niet eens een kans. We moeten accepteren dat we aanvallende problemen hebben, maar ook verdedigend. AZ heeft dit seizoen vijf keer tegen ons gescoord, maar geen enkele grote kans gehad. Dat moeten we echt verbeteren", aldus Schmidt, die zag hoe PSV na rust te weinig energie in de wedstrijd legde om nog een positief resultaat mee de bus in te nemen. ,,Energie, vuur: hoe je het ook wilt noemen: ik miste dat wel na rust.”

Hoewel AZ nu op even veel punten staat als PSV heeft Schmidt nog alle vertrouwen dat PSV tweede gaat eindigen: ,,We staan nog gewoon tweede. We hebben dit seizoen ook veel gewonnen en we moeten nu nog zeven wedstrijden knokken om die tweede plek te behouden. Natuurlijk ben ik overtuigd dat we tweede eindigen. Heb je de wedstrijd gezien? AZ heeft niets gecreëerd. Ik heb vandaag geen tegenstander gezien die veel beter is. We moeten nog zeven wedstrijden en als we die winnen, eindigen we tweede.”

Volledig scherm Mario Götze baalt. © ANP