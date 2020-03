Schmidt eerste buitenlandse trainer sinds bijna 20 jaar in Nederlandse top

Ajax is van de traditionele top drie de club waar de meeste buitenlanders de leiding hadden, met in heel de historie twaalf stuks. Ajax had vooral in de jaren 50/60 veel buitenlanders voor de groep. De Oostenrijker Karl Humenberger (1954-1959) had met 102 wedstrijden de meeste duels de leiding in Amsterdam, maar de Roemeen Stefan Kovacs (1971-1973) was qua gewonnen wedstrijden de beste trainer in Amsterdamse-dienst. Hij had een winstpercentage van 88,2% in 68 wedstrijden.



De laatste buitenlandse trainer die in dienst was bij de Amsterdammers was Morten Olsen. De Deen won met Ajax in zijn eerste jaar, 1997-1998, gelijk de dubbel in Nederland. Hij deed dat met een geweldig doelsaldo van +90 (112-22) en 89 punten. Hij begon zijn tweede seizoen met het conflict met Frank en Ronald de Boer en kon zo geen goed vervolg aan zijn eerste seizoen in Amsterdam. In de winterstop van 1998/99 werd hij ontslagen. De Deen was in 51 eredivisieduels goed voor een winstpercentage van maar liefst 74,5%. Olsen werd later van 2000 tot en met 2015 bondscoach van de nationale ploeg van Denemarken.