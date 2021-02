Schmidt en PSV verklaren absentie Ihattaren voor topper tegen Ajax: ‘Weinig inzet en teamdiscipline’

Na het nieuws dat Ihattaren wederom een aanvaring had gehad met zijn coach was het nog onzeker of de jongeling bij de PSV-selectie zou zitten voor de cruciale topper tegen Ajax, maar PSV gaat zonder hem proberen om de spanning in de titelstrijd weer enigszins terug te brengen. De Eindhovenaren beginnen in dezelfde opstelling als tegen Olympiakos.



,,Ihattaren heeft zich donderdag niet gedragen zoals je dat van een prof mag verwachten. Weinig inzet, weinig teamdiscipline. Het was onmogelijk om hem op te nemen in de selectie. Daarom hebben we deze beslissing genomen”, heeft coach Schmidt uitgelegd bij ESPN. ,,Ik was niet blij met zijn houding in het algemeen de laatste weken. Iedereen wil hem supporten om een professioneel voetballer te worden in dit team. En nu hebben we weer een stap terug gezet in dat proces. Nu is het de uitdaging om hem weer terug te krijgen op het goede pad. Hij moet het verdienen om in de selectie te zitten. We hebben nu normale weken met veel trainingen en nu moet hij laten zien dat hij het verdient om in het team te zitten. Maandag verschijnt hij weer in de training en dan kan hij het laten zien.”