Schmidt geeft update over blessures PSV: Madueke weken buitenspel

Gakpo komt met enkelklachten en krijgt ook een scan om de problemen te onderzoeken. Schmidt sluit niet uit dat hij nog van de partij is tegen de Amsterdammers. Gakpo is de man in vorm en eventuele absentie zou een enorme aderlating zijn voor PSV, dat wel weer Ibrahim Sangaré in de gelederen heeft.

PSV trainde vrijdagmorgen om te herstellen na het verlies tegen AS Monaco en heeft twee dagen minder rust dan Ajax voor de topper in de nationale competitie. ,,Daar gaan we het niet meer over hebben. We moeten de tijd die we hebben zo goed mogelijk benutten. Eerder dit seizoen hadden we ook weinig tijd toen we naar Ajax gingen, omdat we tegen FC Midtjylland hadden gespeeld. Toen hebben we het ook aardig gedaan.”