Schmidt had meer PSV-goals willen zien: ‘Dat had vandaag gekund’

PSV staat net als AZ op 61 punten na 29 duels, maar loopt op doelsaldo zes goals voor. De wedstrijd tegen VVV leek het ideale moment om dat verschil groter te maken, maar dat lieten de Eindhovenaren na. ,,Ik ben blij dat we gewonnen hebben, dat is namelijk niet vanzelfsprekend. We hebben het goed gedaan, het is niet makkelijk om te spelen tegen degradatiekandidaten, zeker niet als ze een spits hebben die 24 keer gescoord heeft”, aldus Schmidt voor de camera van de NOS.

,,We hadden vaker kunnen scoren, want we hebben meerdere grote kansen gehad. Ik vind dat we echt twee hele mooie doelpunten gemaakt hebben. Dat waren echt doelpunten uit open spel, op fraaie wijze gecreëerd. Dat hadden we vaker moeten doen. We hebben het wel gehad over het doelsaldo, dat zou beslissend kunnen worden dit seizoen. Dus daar moeten we aan werken, maar het gaat nog steeds allereerst om winnen. Als er in een wedstrijd kansen zijn om aan het doelsaldo te werken, moeten we dat doen. Dat had vandaag gekund, zeker na de 2-0.”

Doordat volgend weekend de bekerfinale op het programma staat, heeft PSV nu veertien vrije dagen tot de wedstrijd tegen FC Groningen. Schmidt: ,,We gaan deze tijd gebruiken om goed te rusten en ons perfect voor te bereiden op de wedstrijd tegen FC Groningen.”

Malen

Donyell Malen was met een doelpunt en een assist de grote man bij PSV. Vooral zijn assist bij de 0-1 van Cody Gakpo was fraai, Malen bediende zijn collega met een hakbal. Wat vindt hij nu eigenlijk mooier, assists geven of doelpunten maken? ,,Ik vind assists geven ook heel mooi, hoor. Ik wist dat Cody daar ongeveer liep, het was een mooie goal. Er zat een goede versnelling in die aanval. Ik heb ook gewoon een goede klik met Cody op het veld. We spelen al een tijdje samen en kennen elkaar door en door.”

,,Ik had misschien vaker kunnen scoren, maar we hebben met 2-0 gewonnen dus dat is prima”, aldus Malen, die nu op zeventien goals staat. Dat zijn er zeven minder dan Georgios Giakoumakis. ,,Natuurlijk is de topscorerstitel een mooi ding, ik zou heel graag topscorer willen worden en daar ga ik mijn best voor doen. Ik hou me verder niet bezig met Giakoumakis, maar ik ga er zeker voor. We hadden vandaag wel meer willen scoren, dus dat is een kritiekpuntje vandaag.”

Volledig scherm Donyell Malen viert zijn doelpunt tegen VVV. © Pro Shots / Thomas Bakker