Schmidt hoopt nog op Madueke, Zahavi en Dumfries voor Heerenveen-uit

Na de Europa League-clash met Granada wacht PSV zondag alweer de volgende beproeving. Voor het eerst in negen jaar willen de Eindhovenaren het competitieduel bij en met SC Heerenveen winnen. ,,Ik had het er met Jorrit Hendrix vandaag nog over”, zei trainer Roger Schmidt. ,,Hij is hier het langst van alle spelers en vertelde dat PSV er nog nooit heeft gewonnen sinds hij bij de ploeg zit.”

Schmidt gelooft niet dat dit soort statistieken van invloed is op nieuwe wedstrijden. Zelf had hij in zijn carrière geen op papier verslaanbare tegenstander, waartegen nooit iets lukte. Voor Heerenveen toonde hij wel respect. ,,Ze hebben een sterke spits en snelle spelers aan de buitenkanten. Heerenveen heeft een goede ploeg en is sterk in de omschakeling”, gaf hij onder anderen aan.



Groeien



PSV won op 18 december 2011 voor het laatst in de eredivisie in Zuid-Friesland (en kort daarop nog een bekerduel), waar daarna ook door kampioensploegen continu punten werden gemorst. ,,Als team kunnen wij groeien van wedstrijden zoals we die in Granada gespeeld hebben. Let wel, we zijn nog maar aan het begin. We zijn vier maanden bezig met een heel jong team, na een periode met vreemde omstandigheden.”

Of Schmidt zondagmiddag (aftrap 16.45 uur) kan beschikken over Denzel Dumfries, Noni Madueke en Eran Zahavi is nog afwachten. De coach heeft hun namen zeker nog niet doorgekrast, nu ze blessures opliepen tijdens het duel met Granada. ,,Alle drie kregen ze tijdens de wedstrijd een tik. Het had niks met vermoeidheid te maken in ieder geval. Eran krijgt nog een MRI-scan om te kijken of zijn spierblessure ernstig is.”

Trainingskamp

PSV plant tijdens de winterstop geen reis naar het buitenland om zich voor te bereiden op de tweede seizoenshelft. Trainer Schmidt vindt dat in deze tijd onverstandig en stelde vrijdag dat zijn club op De Herdgang bovendien een trainingscomplex met prima faciliteiten heeft. ,,We zullen ons hier fit houden in aanloop naar de wedstrijden na de winter”, vertelde hij.

De afgelopen jaren reisde de club steevast naar een zonnig oord en werd onder meer in Qatar, de Verenigde Staten, op Malta en in Spanje getraind. Dat leverde niet altijd de gewenste resultaten op. Na twee trips naar Qatar leed PSV bijvoorbeeld twee puntenverlies en niet tegen tegenstanders die op voorhand veel schrik aanjagen (FC Emmen en VVV).