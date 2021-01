Schmidt kan leven met punt: ‘Het was een duel met strijd, dynamiek en mooie goals’

Schmidt zag dat zijn ploeg het na rust steeds lastiger kreeg om op de helft van de tegenstander te komen. Hij besloot zijn aanvallers Donyell Malen en Cody Gakpo te wisselen voor middenvelders Ryan Thomas en Mauro Júnior. Zij kregen de voorkeur boven aanvaller Noni Madueke, die alleen de laatste minuten meedeed. ,,We stonden onder druk en hielden de bal nauwelijks meer in onze ploeg”, zei Schmidt. ,,Ik wilde meer stabiliteit in mijn elftal krijgen. Volgens mij lukte dat aardig want in de slotfase kregen wij meer kansen dan Ajax.” ,,Het was een geweldige wedstrijd”, vond Schmidt. ,,Een duel met veel strijd, dynamiek en mooie goals. Ajax speelde na onze twee doelpunten ook heel goed. Zo eerlijk moet ik zijn. Ik denk dat beide ploegen goed aan de tweede helft van het seizoen zijn begonnen.”

PSV stoomt Götze klaar voor AZ-thuis

Schmidt heeft goede hoop dat hij woensdag tegen AZ weer kan beschikken over Mario Götze, die vanmiddag nog niet wedstrijdfit was. ,,We stomen hem nu voor die wedstrijd klaar. We hadden er voor vandaag al alles aan gedaan, maar Mario hield last van spierklachten. We konden het risico niet nemen. Maar het is gelukkig niets ernstigs. We kijken nu naar woensdag als AZ op bezoek komt.”