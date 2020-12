Schmidt: ‘Of het 13-0 wordt tegen VVV? Nee, met 1-0 ben ik al tevreden’

Samenvatting Sparta bijt zich stuk op stuntploeg FC Groningen

19 december Het was bibberen en beven in de slotfase, maar uiteindelijk slaagde Sparta er niet in om tegen FC Groningen een verdiend punt te pakken. In een leuke wedstrijd was de ploeg van Danny Buijs zaterdag met 2-3 te sterk voor de Spangenaren.