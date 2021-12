Schmidt over winterkampioen PSV: ‘We scoren veel, maar in mijn ogen niet genoeg’

PSV boekte op Go Ahead Eagles een simpele zege: 2-0. Daarmee sloot de ploeg van Roger Schmidt 2021 af als winterkampioen. Aanvoerder Cody Gakpo was tevreden, maar ook kritisch over het spel dat PSV in de eerste helft op de mat legde.

,,Dit is leuk, maar uiteindelijk is het niet genoeg. Je moet aan het einde van de rit bovenaan staan", sprak Gakpo meteen na de wedstrijd bij ESPN. Hij vond dat PSV in de eerste seizoenshelft een aantal steken heeft laten vallen. Dat vond zijn kompaan in de voorhoede, Yorbe Vertessen, ook. ,,Wij hebben punten laten liggen, maar Ajax ook. Wij zijn PSV en doen altijd mee voor het kampioenschap.” Gakpo: ,,We hadden bepaalde wedstrijden beter kunnen én moeten spelen.”

Ook trainer Roger Schmidt is blij met de koppositie, zei hij bij ESPN. ,,Het was belangrijk om te winnen van Go Ahead. Natuurlijk wil je met een knaller het jaar uit, maar zonder fans is dat gewoon heel erg lastig.” Gakpo, maker van de 2-0, was daarom tevreden dat PSV een zakelijke zege boekte. ,,Je wil spectaculair winnen, maar dat zat er gewoon niet in deze wedstrijd. We speelden het zelf ook niet goed uit. Dan moet je gewoon de punten koesteren en dat hebben we gedaan.”

Volledig scherm Cody Gakpo zet PSV op 2-0 tegen Go Ahead. © Pro Shots / Marcel van Dorst

Verbeterpunten had de PSV-coach ook. ,,We hebben al veel gescoord (46 doelpunten, red.) maar in mijn ogen is dit niet genoeg. Maar met de koppositie in handen hebben we een goed fundament om op verder te bouwen.” Schmidt is dat de winterstop is aangebroken. ,,Het was een zwaar seizoen. Vooral voor de spelers, met 32 duels in een half jaar tijd, en de internationals speelden zelfs nog meer. Tijd om de batterij op te laden en te zorgen dat de ziekenboeg leeg stroomt. Ik kan wel zeggen dat we met een lekker gevoel de winterstop in gaan, als koploper.”