Schmidt over zijn vertrek bij PSV: ‘Hoop dat er wordt gezegd dat ik een goede trainer ben geweest’

Door Rik Elfrink



Op een ding is de trainer alvast trots. De uitbaters van trainingscomplex De Herdgang waarderen hem na anderhalf jaar als medewerker van PSV, los van alle druk op de sportieve prestaties die nog geleverd moeten worden. ,,Liesbeth van Kemenade heeft tegen me gezegd dat ik altijd welkom ben om een kop koffie te blijven drinken op De Herdgang. Dat vind ik iets moois en hoop ik ook echt. Ik zou het fijn vinden om nog af en toe bij PSV te komen als ik straks niet meer in dienst ben. De club en de mensen waarmee ik werk, daar voel ik me op een prettige manier mee verbonden. Voor mij is dat veel waard.”