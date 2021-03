Schmidt positief over vertrek Löw bij de Mannschaft: ‘Goed voor Duitse voetbal’

Het is goed dat Joachim Löw na het komende Europees kampioenschap voetbal afscheid neemt als bondscoach van de Duitse voetballers. Dat vindt zijn landgenoot Roger Schmidt, de huidige trainer van PSV. ,,Volgens mij is Löw nu al 15 jaar bondscoach. Het is een wijs besluit van hem om te stoppen”, aldus Schmidt.

,,Ik was niet geschokt toen ik van de week het nieuws hoorde. Het is niet alleen voor hem goed, maar ook voor het Duitse voetbal”, denkt Schmidt. ,,Wie hem moet opvolgen? Dat ligt er een beetje aan wie er beschikbaar zijn op dat moment. De Duitse bond heeft nu even de tijd om er over na te denken. Die tijd moeten ze ook gebruiken. Ze hebben 15 jaar geleden voor het laatst een keuze moeten maken, dus het is wel een belangrijke keuze nu.”

De 62-jarige Ralf Rangnick, oud-coach van onder meer Schalke 04, Hoffenheim en RB Leipzig, is een van de namen die wordt genoemd. ,,Dat zou een goede keuze zijn”, aldus Schmidt, die een baan als bondscoach op dit moment zelf niet ambieert. ,,Bondscoach zijn is een totaal andere baan, daar heb ik gisteren ook met Frank de Boer over gesproken toen hij hier was. Je hebt erg veel tijd tussen de wedstrijden. En je hebt weinig tijd om je team voor te bereiden op wedstrijden. Je hebt maar een aantal duels per jaar.”

De KNVB polste Schmidt vier jaar geleden als opvolger van de ontslagen Danny Blind. ,,Het was toen niet het juiste moment voor mij om bondscoach te worden. En nu ben ik erg gelukkig bij PSV. Misschien is het een leuke baan voor in de toekomst, ik kan niet met 100 procent zekerheid zeggen dat ik dat nooit ga doen.”



De 53-jarige Schmidt heeft nog wel even te gaan als hij kijkt naar zijn 73-jarige collega Dick Advocaat, die zondag met Feyenoord bij PSV op bezoek komt. “Ik hoop dat ik die leeftijd mag halen. Maar op mijn 73ste ben ik zeker weten geen trainer meer”, aldus Schmidt.

Hansi Flick: ‘Prijzen pakken met Bayern en daarna wellicht bondscoach’ Hansi Flick wil zich momenteel concentreren op zijn werk als coach bij de Duitse landskampioen Bayern München. De succesvolle trainer doet daarom niet mee aan de brede Duitse voetbaldiscussie over wie Joachim Löw na het EK als bondscoach moet opvolgen.



,,Ik heb hier nog een contract tot 2023 en wil op de eerste plaats prijzen pakken met Bayern”, vertelde Flick. ,,Nu is het niet het moment om te speculeren over mijn toekomst. Bayern heeft een topploeg en ik geniet van elke seconde.”



Löw bevestigde eerder deze week dat hij het na het EK van komende zomer voor gezien houdt. In 2006 werd de 61-jarige Löw aangesteld als bondscoach van Duitsland, dat hij op het WK van 2014 in Brazilië naar de wereldtitel leidde. Zijn contract liep nog tot het WK van 2022. Tussen 2006 en 2014 was Flick zijn assistent bij de Duitse nationale ploeg. In november 2019 trad hij aan als hoofdcoach bij Bayern. Volledig scherm Hansi Flick. © Pool via REUTERS