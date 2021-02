Schmidt verwacht spannende topper tegen Ajax: ‘Redelijk aan elkaar gewaagd’

PodcastPSV-trainer Roger Schmidt verwacht zondag tegen koploper Ajax een open duel tussen twee ploegen die zullen spelen met een hoge intensiteit. De Duitser houdt zich vast aan bepaalde delen uit de vorige twee ontmoetingen, in januari in de competitie (2-2) en deze maand in de beker (2-1 voor Ajax).

,,In beide duels waren we redelijk aan elkaar gewaagd. In de competitie waren wij de eerste helft beter. In de bekerwedstrijd speelden we voor rust slecht maar deden we het daarna beter. We zullen onze eigen stijl willen spelen”, zei de Duitser vrijdag.

Schmidt had na de uitschakeling tegen Olympiakos Piraeus in de Europa League slecht geslapen. De Grieken maakten kort voor tijd de 2-1 en schakelden PSV, dat eerder in Griekenland met 4-2 verloor, daarmee uit. ,,Het was een zware wedstrijd. Mijn spelers waren aardig moe vandaag. Er zijn gelukkig geen nieuwe blessures bijgekomen, dus dat is een meevaller.”

Ibrahim Sangaré kan tegen Ajax niet meedoen. De Ivoriaanse controlerende middenvelder is, net als donderdag tegen Olympiakos, geschorst. Olivier Boscagli, normaal gesproken spelend in het centrum van de verdediging, verving hem verdienstelijk.

Wisselbeleid

De PSV-coach kreeg vrijdag opnieuw de vraag waarom hij tegen Olympiakos in de slotfase niet eerder wisselde omdat enkele spelers er doorheen zaten en het niet meer konden belopen. ,,Ik begrijp de discussie. Maar ik zou het nu op dezelfde manier doen. Er zijn verschillende manieren hoe je het aan kunt pakken in een wedstrijd. Ik houd er niet van om achteraf terug te kijken en dan te zeggen: ik had het zo en zo moeten doen”, aldus Schmidt.

Volledig scherm Ibrahim Sangaré is er niet bij tegen Ajax. © Pro Shots / Toon Dompeling

,,We speelden goed, als team. Alles ging goed, tot de 88ste minuut. Kleine details maken het verschil. We kunnen het nu niet meer veranderen. Ik denk wel dat mijn spelers ondanks de uitschakeling wat zelfvertrouwen hebben opgedaan. We hoeven ons niet te schamen, we hebben twee goede wedstrijden afgewerkt. Het is jammer dat we uit de Europa League liggen, maar denk je dan dat we dit toernooi hadden gewonnen?”

Budget

PSV begint de wedstrijd tegen Ajax met een achterstand van zes punten. De Amsterdammers speelden bovendien een duel minder. Schmidt: ,,Ajax heeft een vele groter budget dan wij. Als ze dan geen beter team zouden hebben, zou er iets niet kloppen. Dat betekent niet dat je niet van ze kunt winnen. Of dit opnieuw een finale is? Dat vind ik te vroeg voor de 24ste speelronde. Maar we hebben de laatste tijd wel onnodig punten laten liggen. Daardoor staat er nu extra druk op. We moeten nu echt winnen. Het is een geen finale, maar wel een erg belangrijke wedstrijd.”

Volledig scherm Ajax betaalde in de winterstop ruim 22 miljoen euro voor Sébastien Haller, meer dan het totale bedrag dat PSV voor dit seizoen uitgaf aan nieuwe spelers. © ANP