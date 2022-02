Schmidt wil bij PSV niet te veel druk op Madueke leggen en heeft goed nieuws over Ramalho

In aanloop naar de wedstrijd tegen Vitesse kon PSV-trainer Roger Schmidt een paar meevallers bekendmaken. Aanvoerder Marco van Ginkel is weer fit en kan zaterdag in principe deel uitmaken van de wedstrijdselectie. Alle andere spelers bleven in het bekerduel met NAC fit en zijn allemaal inzetbaar.

Goed nieuws voor PSV is ook dat het herstel van André Ramalho goed verloopt en dat hij misschien al in de loop van maart inzetbaar is. ,,Volgende week gaat het gips van zijn been”, zei Schmidt vrijdagmiddag. ,,Een terugkeer in april lijkt me aan de late kant, als ik het nu bekijk. Ik weet zeker dat André er alles aan gaat doen om eerder inzetbaar te zijn. Het zou kunnen dat dat lukt. Vanaf volgende week kan hij weer opbouwen en kijken we hoe snel het gaat.”

Voorzichting aan met Madueke

Deze week begroette de trainer met Noni Madueke en Carlos Vinícius twee pionnen die eerder dit seizoen belangrijk waren en terugkeerden na een blessure. Madueke gaf PSV direct een ander gezicht in het bekerduel met NAC. ,,Maar laten we niet te veel druk op hem leggen”, zei Schmidt. ,,We zijn heel blij dat hij terug is en fit is, maar doen het voorzichtig aan na wat er vorig jaar gebeurd is.” Hij is inzetbaar tegen Vitesse, maar de trainer wilde nog niet zeggen of hij in de basis start.

Bij PSV zijn naast Ramalho nog Maxi Romero (spierblessure) en Ryan Thomas (knie) uitgeschakeld. Romero keert in april terug en voor Thomas is nog geen prognose te geven. Schmidt hoopt hem dit seizoen nog in actie te zijn, maar is niet zeker of dat lukt.