Schmidt wil terugkerende PSV’ers eerst aan het werk zien

Hoewel meerdere clubs belangstelling hebben voor een aantal spelers die bij PSV na een huurperiode terugkeren, wil trainer Roger Schmidt hen in overleg met technisch manager John de Jong eerst in Eindhoven aan het werk zien.

Dante Rigo en Joël Piroe sluiten daardoor volgende week maandag weer aan bij de trainingen van PSV. Ook keeper Hidde Jurjus zal normaal gesproken gewoon starten bij de A-kern. Als het zo uitkomt, zou hij komend seizoen zelfs derde doelman in Eindhoven kunnen worden.

Armando Obispo, Mauro Júnior en Maxi Romero keren ook terug van een huurperiode en moeten een plekje zien te veroveren in het nieuwe PSV. Eerder was al afgesproken dat doelman Luuk Koopmans na dit jaar definitief zou overgaan naar ADO Den Haag. Derrick Luckassen gaat een jaar op huurbasis terug naar Anderlecht.

Sparta zou Rigo en Piroe na een huurjaar terug willen, zo bevestigde technisch manager Henk van Stee eerder. De Rotterdamse club moet echter afwachten of dat in een later stadium mogelijk is. Schmidt kan volgende week maandag met 26 fitte PSV’ers starten aan de voorbereiding en dat is nog exclusief een aantal talentvolle Jong PSV'ers die hij eventueel wil laten meetrainen. De eerste training van het nieuwe seizoen is in principe openbaar. Supporters moeten zich wel via de website van de club aanmelden en bij overweldigende belangstelling wordt geloot wie er mag komen.

Dat er in de selectie nog genoeg mutaties gaan plaatsvinden, is nagenoeg zeker. Een ware uittocht wordt evenwel niet verwacht. Vanuit PSV klonken eerder al geluiden dat Schmidt pragmatisch met de huidige situatie in de voetballerij omgaat en er begrip voor heeft dat een grote hoeveelheid inkomende transfers er normaal gesproken niet in zal zitten. Hij ging ook bij andere clubs - bijvoorbeeld Red Bull Salzburg - aan de slag met de wetenschap dat een enorm aantal veranderingen niet mogelijk was.

PSV houdt er rekening mee dat er op het keepersfront nog iets gaat gebeuren, kijkt naar een centrale verdediger, linksback en een middenvelder. Niet alleen Jeroen Zoet, maar ook Robbin Ruiter zou een stap kunnen maken. Hij staat er bij meerdere Nederlandse clubs goed op. Mutaties in andere linies zijn niet uitgesloten. Zo is bijvoorbeeld Alireza Jahanbakhsh van Brighton & Hove Albion eerder al eens genoemd als optie, maar er zal aan de huidige bezetting in de frontlinie wel iets moeten veranderen om hem te kunnen halen. De club heeft op het oog weinig ervaren spelers aan boord. Nick Viergever is op dit moment de enige veldspeler uit de potentiële basisopstelling die ouder dan 25 jaar is.

Aangezien de transfermarkt nog tot in oktober open is, wordt erop gerekend dat het zwaartepunt van het jaarlijkse overstapcircus pas veel later wordt bereikt. In Italië eindigt de competitie pas begin augustus en normaal gesproken komt de boel daarna pas op gang.