Schöne jubileert in de eredivisie

Ziyech over gebaren richting publiek: Niet slim, maar ik heb ook emoties

4 februari Hakim Ziyech heeft spijt van de gebaartjes die hij na zijn treffer in blessuretijd tegen NAC Breda richting het Amsterdamse publiek maakte (3-1). ,,Dat was niet slim", zei de middenvelder van Ajax. ,,Maar ik heb ook emoties. Het is niet de eerste keer dat ik hier uitgefloten werd."