Schorsing van twee duels blijft staan voor Sparta-captain Auassar

,,De tuchtcommissie heeft geoordeeld dat de VAR weliswaar niet alle beelden heeft laten zien aan de scheidsrechter, maar dat de actie op zich de schorsing rechtvaardigt”, meldt de Rotterdamse club.



Sparta is naar eigen zeggen “met name ontstemd over de handelwijze van de VAR, door subjectief de beelden aan de scheidsrechter te tonen”. Auassar kreeg rood voor natrappen in de richting van Heracles-speler Rai Vloet, die voorafgaand aan de overtreding van Auassar ook een overtreding zou hebben gemaakt. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük gaf na het zien van de beelden alleen Auassar rood.



Auassar mist door de schorsing de bekerwedstrijd van woensdagavond tegen ADO en zondag de thuiswedstrijd in de competitie tegen sc Heerenveen.