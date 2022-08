Schreuder en Timber genieten van Champions League-loting: ‘Hiervoor hebben we zulke spelers aangetrokken’

,,Een geweldige loting, prachtige affiches", zo luidde de conclusie van Schreuder nadat de drie opponenten voor het komende Champions League-seizoen bekend waren. ,,Liverpool geweldig, Rangers FC geweldig, Napoli ook prachtig. We kijken bij Ajax uit naar uitdagingen. Dit is voor ons een moeilijke poule, maar voor de andere clubs ook”, aldus de coach, die niet van plan is Erik ten Hag te bellen om hem te vragen hoe je Liverpool moet verslaan nadat Manchester United dat afgelopen maandag voor deed.

Schreuder benoemde Liverpool als favoriet en hoefde naar eigen zeggen niet uit te spreken dat Ajax per se de knock-outfase moet halen: ,,Nee hoor, dat willen we graag, maar we gaan eerst kijken hoe we er na volgende week voor staan", zo wees hij op onder meer de transferperikelen omtrent Antony.

Quote Qua sfeer is het misschien wel de mooiste loting. Maar iedereen heeft het over de uitwed­strij­den, onze thuiswed­strij­den zijn ook geweldig Alfred Schreuder

Over de poule: ,,We weten allemaal hoe sterk Liverpool is, Rangers FC heeft het tegen PSV ook laten zien en vorig seizoen ook al in de Europa League. Een goede ploeg met Gio (Giovanni van Bronckhorst, red.) als goede trainer. Wat ze gepresteerd hebben in Europa is erg knap", aldus Schreuder over het bereiken van de Europa League-finale. Die verloor Rangers FC uiteindelijk van Eintracht Frankfurt. ,,En Napoli is wat spelers kwijt, maar hebben na twee wedstrijden zes punten en negen doelpunten voor. Dat zegt wel iets.”

Schreuder vindt het fantastisch voor de Ajax-fans dat ze nu alsnog naar Anfield mogen nadat de groepswedstrijden in 2020 in lege stadions werden gespeeld. ,,Qua sfeer is het misschien wel de mooiste loting. Maar iedereen heeft het over de uitwedstrijden, onze thuiswedstrijden zijn ook geweldig.”

Jurriën Timber

Ook Timber kijkt ernaar uit om op Anfield te spelen: ,,De vorige keer was ik er op de bank bij in een leeg stadion, maar nu zal ik waarschijnlijk spelen in een vol stadion. Het is een zware poule, maar wel leuke affiches. De uitwedstrijden zijn supermooi. We hebben zulke spelers aangetrokken voor dit soort wedstrijden. We kennen Virgil (van Dijk, red.) natuurlijk van Liverpool en de trainer van Rangers FC, maar ik las dat Napoli ook al twee jaar ongeslagen is in thuiswedstrijden in de Champions League.”

Voor Timber wordt het bovendien een weerzien met Liverpool-spits Darwin Núñez, de spits uit Uruguay die Ajax vorig seizoen uit de Champions League knikkerde met Benfica. ,,Ja, nog een keer tegen hem. Daar gaan we weer. Het is nu wel de bedoeling dat ík de baas ben", aldus de Ajax-verdediger.