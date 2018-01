Schuldbewuste Jørgensen baalt van rood: 'Veltman deed alsof zijn enkel brak'

Zijn tweede gele kaart volgde in de 58ste minuut, kort nadat Donny van de Beek en Klaas-Jan Huntelaar Ajax op een 2-0 voorsprong hadden gezet in de Johan Cruijff Arena. Jørgensen ging voor de bal, maar raakte daarbij ook het been van Joël Veltman. ,,Ik denk niet dat het een gele kaart was, maar het was niet slim van mij. Ik moet de scheidsrechter niet de kans geven om mij daar een tweede gele kaart te geven. Of het ook geel was geweest als Veltman minder theater had gemaakt? Dat weet ik niet, maar dat doet er ook niet meer toe."