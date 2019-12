Schuurs: Was voor Boadu makkelijk om die bal binnen te koppen

,,Boadu stond voor me en kopt hem bij de eerste paal binnen. Ik kon er niet meer bij. Het was zo wel makkelijk om de bal binnen te koppen. We moeten scherp zijn tot de laatste seconde, dat was ik dan niet”, aldus de zelfkritische Ajax-verdediger bij FOX Sports.

De winnende goal van Boadu viel in de laatste minuut. ,,Heel zuur, maar wij hadden ook genoeg kansen gehad om het zelf af te maken en dat hebben we niet gedaan”, zei Schuurs.

Ajax moest het doen zonder Daley Blind, Sergiño Dest , David Neres, Zakaria Labyad en Quincy Promes. De niet fitte Nicolás Tagliafico viel in de 83ste minuut in. Schuurs: ,,We missen natuurlijk een aantal belangrijke spelers en dat merk je ook wel.”

Ajax heeft nu na Willem II ook van AZ verloren. ,,Ja we hebben twee wedstrijden op rij verloren, maar we staan nog bovenaan. En dat is wat we uiteindelijk willen: kampioen worden.”