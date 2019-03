Schwaab trekt boetekleed aan na eigen goal en veroorzaakte penalty

De Duitse verdediger trok na afloop van de verloren topper tegen Ajax meteen het boetekleed aan voor de camera's van FOX Sports. Hij baalde niet zozeer van zijn eigen goal, maar vooral van de penalty die hij veroorzaakte door David Neres op de achterlijn te vloeren. ,,Ik heb een tegenstander in mijn rug dus ik moet wat doen. Het was ongelukkig, maar dat gebeurt soms als je verdediger bent. Maar dat is niet zo erg als het moment in de tweede helft", aldus Schwaab.

Na zeventig minuten vloerde hij namelijk Neres, terwijl de Braziliaan op de achterlijn geen kant op kon. ,,We komen prima terug in de wedstrijd na de rode kaart voor Ajax. Ik raak hem ja. Ik had op mijn benen moeten blijven staan. Er kan niks gebeuren op de achterlijn. We zaten prima in de wedstrijd en dan maken niet wij maar zij de 2-1. Dat mag me niet gebeuren.”



Over het restant van de titelstrijd: ,,Vijf of acht punten voorsprong was mooier geweest, maar we staan nog steeds bovenaan met twee punten voorsprong. Als we nu alles winnen, worden we kampioen.”