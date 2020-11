Scoren tegen FC Utrecht zou verlossing zijn voor dolende Jørgensen

Door Mikos Gouka



Om met een halfvol glas te beginnen? Nicolai Jørgensen moet fit genoeg zijn om zondag tegen FC Utrecht te starten in de basiself. De Deen zou de reeks van negen wedstrijden in iets meer dan drie weken nooit volledig mee kunnen maken gezien zijn broze fysieke gesteldheid. Na Fortuna Sittard en CSKA Moskou zou FC Utrecht, zondag de tegenstander in de Kuip, op voorhand heel lastig kunnen worden. Maar dat is het nu eigenlijk niet.