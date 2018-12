Scorende De Jong: We bleven ze afjagen

Voor de camera van FOX Sports gaf hij aan blij te zijn met zijn twee treffers. ,,Ik had er misschien nog een paar meer kunnen maken, maar het is lekker dat ik er twee kon scoren”, zei hij met een brede glimlach. ,,Het was vooral belangrijk dat we deze wedstrijd met ruime cijfers zouden winnen. Voor rust hadden we er al meer dan twee kunnen maken, maar uiteindelijk hebben we het goed uitgespeeld en waren we heel dominant.”