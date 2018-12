Scorende Feyenoord-debutanten: Alleen Tebbenhoff jonger dan Kökcü

Tebbenhoff was al lang gestopt met voetballen toen Kökcü werd geboren. Dat hij tegen Emmen zo jong kon debuteren – én scoren - dankte hij aan het feit dat Jens Toornstra gebleseerd uitviel en Yassin Ayoub niet fit genoeg was. De in Haarlem geboren Kökcü kwam in 2014 over uit de jeugd van FC Groningen. De middenvelder maakte eerder dit seizoen, op 27 september, zijn debuut in een officiële wedstrijd voor Feyenoord 1 in de beker tegen Gemert (0-4). Ook in dat duel was hij meteen trefzeker. Vlak voor rust maakte hij de 0-2.