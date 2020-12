Scorende Thomas Oude Kotte (24) uit Apeldoorn geniet nog even na van bekerstunt tegen PEC Zwolle

Waarom Arne Slot voorlopig zwijgt over Feyenoord

15 december Arne Slot tekende officieel bij Feyenoord en had het vooral over Dick Advocaat. Net als technisch directeur Frank Arnesen en de club zelf dat deden. Wat er anders moet in de Kuip, daar praten ze pas over als de huidige trainer in mei afscheid heeft genomen.