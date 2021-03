Scorende Toornstra blinkt uit bij Feyenoord, dramatisch optreden Verrips en Pachonik

RapportcijfersJens Toornstra was de grote man bij Feyenoord tijdens de grote zege op VVV. Hij kreeg met een 8 het hoogste cijfer van het weekeinde. Dat cijfer was ook weggelegd voor het Vitesse-duo Rasmussen en Dasa. Zij zorgden voor de belangrijke winst op concurrent AZ.

Bij Emmen kreeg de blunderende keeper Verrips een 4. VVV-verdediger Tobias Pachonik ook omdat hij met zijn ploeggenoten zes goals slikte in de Kuip tegen Feyenoord.

FC Emmen - Sparta 1-1

FC Emmen: Verrips 4; Bijl 6, Araujo 6, Bakker 6, Cavlan 6; Vlak 6 (86. Kolar -), Bernadou 5 (82. Laursen -); Frei 6, Peña 6,5, Adzic 5 (46. Gladon 6); De Leeuw 6.

Sparta: Okoye 7,5; Abels 6, Vriends 6,5, Beugelsdijk 6, Meijers 6,5; Harroui 6, Burger 5 (69. D. Duarte -), Auassar 6, L. Duarte 6 (69. Kharchouch -); Thy 6 (85. Heylen -), Engels 5 (59. Gravenberch 5,5).

Scheidsrechter Makkelie: 6,5

Man of the match: De uitblinkende Sparta-doelman Maduka Okoye leek zijn ploeg lange tijd de winst te bezorgen. Hij was een sta-in-de-weg voor Emmen.

Volledig scherm Emmen-doelman Michael Verrips ging hopeloos in de fout bij de tegengoal. © ANP

Feyenoord – VVV 6-0

Feyenoord: Marsman 6; Geertruida 7, Botteghin 7, Senesi 6,5, Malacia 6,5 (70. Haps -); Toornstra 8, Fer 6,5 (70. Diemers -), Kökcü 7 (70. Jørgensen -); Berghuis 7, Linssen 6,5 (70. Bozenik -), Sinisterra 6,5 (70. Teixeira -).

VVV: Kirschbaum 5; Pachonik 4 (64. Kum -), Gelmi 5, Da Graca 5,5, Schäfer 5; Post 5 (64. Janssen -) , Shabani 5 (73. Essanoussi -), C. Donis 5 (80. Swinkels -); John 5, Arias 5, Hunte 5 (64. Roemer -).

Scheidsrechter Van de Graaf: 6,5

Man of the match: Jens Toornstra werd voor de wedstrijd gehuldigd voor zijn 250e wedstrijd bij de club. Tegen VVV liet hij weer zien waarom hij al zoveel jaren waardevol is voor Feyenoord. Door zijn twee goal is hij hard op weg om in elk geval in de buurt te komen van zijn record aantal competitiegoals in een seizoen. Dat is 14. Hij staat nu op 7.

Volledig scherm Jens Toornstra werd voor de wedstrijd gehuldigd en blonk tijdens het duel uit. © Pim Ras Fotografie

FC Twente – Willem II 1-1

FC Twente: Drommel 6; Ebuehi 5 (65. Markelo -), Dumic 5, Staring 5,5 (87. Ilic -), Oosterwolde 4 (87. Smal -); Zerrouki 6, Roemeratoe 6, Bosch 6; Narsingh 5 (87. Van Leeuwen), Danilo 5, Menig 5.

Willem II: Muric 6,5; Owusu 7, Holmen 7, Van Beek 6,5, Köhn 6,5; Llonch 6,5 (78. Selahi -), Trésor 6,5, Spieringhs 5.5; Nunnely 5,5 (87. Köhlert -), Wriedt 5,5, Pavlidis 7 (90. Peters -).

Scheidsrechter Gözübüyük: 6

Man of the match: Het was al even geleden dat Vangelis Pavlidis had gescoord maar tegen FC Twente vond de Griekse spits weer eens het net. Voor hem een hele opluchting.

Volledig scherm Vangelis Pavlidis wist tegen FC Twente eindelijk weer eens te scoren. © Pro Shots / Toin Damen

Heerenveen – ADO Den Haag 3-0

Heerenveen: Mulder 6; Van Hecke 6,5, Dresevic 6, Bochniewicz 5, Kaib 6,5 (65. Woudenberg -); Halilovic 5,5 (65. Kongolo -), De Jong 6,5 (74. Hajal -), Schöne 5,5; Van Bergen 5,5 (74. Nygren -), H. Veerman 5,5, J. Veerman 6,5

ADO Den Haag: Fraisl 6; Van Ewijk 6,5, Amofa 6, Pinas 6, Kemper 6 (51. Familia-Castillo 5,5); Vejinovic 4,5, El Khayati 5,5, Goossens 5 (79. Mokhtar -); Adekanye 5,5 (62. Besuijen -), Kramer 4,5, Kishna 6 (79. Arweiler -).

Scheidsrechter Kuipers: 6,5

Man of the match: Tegen Ajax ging Joey Veerman nog kopje onder maar tegen ADO liet hij wat zien van de vorm die hij begin dit seizoen etaleerde. Hij onderstreepte dat met een fraaie goal.

Volledig scherm Joey Veerman revancheerde zich voor een matig bekeroptreden tegen Ajax. Heerenveen player Joey Veerman and ADO player Bobby Adekanye © Pro Shots / Jasper Ruhe

RKC – FC Utrecht 1-2

RKC: Lamprou 5,5; Bakari 4,5, Meulensteen 6, Touba 5, Quasten 5; Anita 5, Van der Venne 5,5 (90. Mulder -), Tahiri 5 (77. Azhil -); Daneels 5, Oosting 4,5 (77. Stokkers -), John 4 (68. Sow -).

FC Utrecht: Oelschlägel 6; Ter Avest 6,5, St. Jago 6, Janssen 5,5, Van der Maarel 5,5; Van Overeem 6, Van de Streek 6, Maher 6 (77. Boussaid -); Kerk 4, Mahi 6 (77. Hilterman -), Ramselaar 6.

Scheidsrechter Van der Eijk: 6,5

Man of the match: Sander van de Streek wist zijn zenuwen onder bedwang te houden toen hij in de laatste seconde van de wedstrijd een discutabele strafschop binnenschoot en FC Utrecht daarmee de winst bezorgde.

Volledig scherm Sander van de Streek benutte in blessuretijd een dubieuze strafschop. © Pro Shots / Marcel van Dorst

Ajax – FC Groningen 3-1

Ajax: Stekelenburg 7; J. Timber 6; Álvarez 6; Martinez 6; Tagliafico 6; Gravenberch 6; Kudus 6 (63. Ekkelenkamp -); Neres 7 (78. Antony -); Klaassen 6,5 (88. Labyad -); Tadic 6,5 (78. Idrissi -); Haller 5,5.

FC Groningen: Padt 7; Dankerlui 5,5; Te Wierik 6 (74. Dammers -); Itakura 7; Van Hintum 6 (83. J. van Kaam -); D. van Kaam 6, Lundqvist 6 (74. El Messaoudi -), Suslov 5,5; El Hankouri 6, Da Cruz 6, Abraham 5 (46. Joosten 5,5).

Scheidsrechter Higler: 5,5

Man of the match: David Neres kreeg van Ajax-trainer Erik ten Hag weer eens de kans in de basis in een eredivisiewedstrijd. De Braziliaan was constant dreigend op de rechterflank en goed voor een assist.

Volledig scherm David Neres en Dusan Tadic wonnen met Ajax van FC Groningen. © ANP

Fortuna Sittard – PSV 1-3

Fortuna Sittard: Van Osch 6,5; Tirpan 5, Angha 5,5, Janssen 5,5 (83. Van den Buijs -), Cox 6,5; Semedo 6 (83. Emmanouilidis -), Tekie 5 (46. Moutoussamy 6,5), Rienstra 5,5 (90. Kastrati -), Seuntjens 6,5; Flemming 5,5, Polter 5,5 (46. Hansson 4).

PSV: Mvogo 5,5; Dumfries 6,5, Teze 6,5, Viergever 6,5, Max 6,5; Sangaré 5 (67. Ihattaren -), Boscagli 6 (81, Van Ginkel -); Götze 6 (67. Madueke -), Vertessen 6 (66. Gutiérrez -); Zahavi 7,5, Malen 5,5 (76. Fein -).

Scheidsrechter Lindhout: 5,5

Man of the match: Eran Zahavi is de man in vorm momenteel bij PSV. Tegen Fortuna Sittard scoorde hij alweer zijn achtste goal van het kalenderjaar. Daarnaast werkt de Israëliër ook immer hard voor de ploeg.

Volledig scherm Eran Zahavi was ook tegen Fortuna trefzeker voor PSV. © ANP

Heracles – PEC Zwolle 1-1

Heracles: Blaswich 6,5; Fadiga 5, Rente 6, Pröpper 6, Quagliata 6; De La Torre 6,5, Schoofs 6, Vloet 6,5; Azzaoui 6 (79. Kutucu -), Bakis 5,5 (70. Lunding -), Burgzorg 6

PEC Zwolle: Mous 7; Van Polen 6, Kersten 5,5, Lam 5,5, Paal 5,5; Strieder - (22. Nakayama 5,5), Saymak 5,5 (67. Reijnders -), Clement 5; Misidjan 5,5 (80 Van Duinen -), Buitink 4,5 (80. Ghoochannejhad -), Manuel 5,5 (80. Pherai -).

Scheidsrechter Nijhuis: 6,5

Man of the match: De Amerikaan Lucas De la Torre had een goed moment uitgekozen om zijn eerste eredivisiegoal te maken. Zijn treffer zorgde voor winst in de slotfase voor Heracles.

Volledig scherm Luca de La Torre hielp Heracles aan een late zege tegen PEC Zwolle. © ANP

Vitesse – AZ 2-1

Vitesse: Pasveer 6; Doekhi 7,5, Cornelisse 7, Rasmussen 8; Dasa 8, Tronstad 6, Tannane 6,5 (86. Vroegh -), Bero 6, Wittek 6,5 (90. Oroz -); Broja 6 (74. Darfalou), Openda 6,5 (86. Hajek -).

AZ: Bizot 6; Hatzidiakos 6, Letschert 6, Martins Indi 6 (62. Clasie -); Svensson 5,5 (76. Aboukhlal -), Stengs 6, De Wit 5,5 (68. Karlsson -), Koopmeiners 6,5, Wijndal 6; Gudmundsson 5,5 (76. Sugawara-), Boadu 5,5.

Scheidsrechter Van Boekel: 5

Man of the match: De Deense rots in de branding Jacob Rasmussen blinkt ook uit zonder Riechedly Bazoer naast zich. Dat bewees hij tegen AZ waar hij ook nog eens de belangrijke tweede treffer voor zijn rekening nam.

Volledig scherm Jacob Rasmussen wordt gefeliciteerd na zijn doelpunt tegen AZ. © ANP