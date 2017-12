Scorende Veerman over basisplek: Ik heb hier lang op gewacht, té lang

,,Hij zal wel iets gezien hebben, maar het was niets'', zei Veerman in de catacomben van De Kuip. ,,Tapia wilde mij afsnijden. Ik liet dat toe, ik gebruikte mijn lichaam niet eens. Hij viel ineens en schoot ook nog eens de bal tegen mij aan, waardoor ik 'm meekreeg en kon afmaken. Ik was hoogst verbaasd dat de scheidsrechter dat doelpunt afkeurde'', zei Veerman, die kort voor rust alsnog een geldig doelpunt maakte (1-1). ,,We zijn blij met een punt, dit is een goed resultaat, maar ik houd wel een vervelend gevoel over aan die afgekeurde goal.''