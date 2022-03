Sébastien Haller kreeg tal van berichten na hattrick Lewandowski: ‘Ze dachten mijn avond te verpesten’

Sébastien Haller zat afgelopen dinsdag rustig op de bank toen er maar berichten op zijn mobiele telefoon bleven binnenkomen. Hij was zelf de wedstrijd tussen Bayern München en RB Salzburg (7-1) niet aan het bekijken. Maar vrienden vertelden hem dat Robert Lewandowski niet een, of twee, maar al drie keer had gescoord.

Door die drie doelpunten is niet Haller maar de Poolse spits van de kampioen van Duitsland weer topscorer van de Champions League. Hij heeft nu twaalf keer doel getroffen. Haller staat nog steeds op elf treffers, maar krijgt dinsdagavond in het thuisduel met Benfica in de achtste finales de kans Lewandowski te evenaren of zelfs te passeren.

,,Mijn vrienden dachten dat die doelpunten van Lewandowski mijn avond zouden verpesten”, vertelt de 27-jarige Haller in de perskamer van de Johan Cruijff Arena. ,,Maar eigenlijk is het helemaal geen verrassing als iemand als hij je concurrent is. Het is ook wel mooi, want nu zegt iedereen tegen mij dat ik ook weer moet scoren.”

Haller trof dit seizoen in alle zeven duels van Ajax in de Champions League doel. Met die doelpunten heeft de huidige topscorer van de Eredivisie al een deel van zijn transferbedrag van 22,5 miljoen euro terugverdiend. In Engeland snappen ze er niets van dat de voormalige spits van West Ham United zo vaak scoort op het hoogste niveau.

,,Het is sowieso een droom”, zegt Haller over zijn Europese optredens met Ajax. ,,Ik hoop er tegen Benfica ook weer eentje te maken, al is het natuurlijk veel belangrijker dat we naar de kwartfinales gaan. Scoren doet wat met het zelfvertrouwen van een spits. Dat merk ik in de Champions League. Spelen in die competitie geeft altijd iets extra’s. De sfeer is bijzonder. Je geeft nog meer energie en doet net dat stapje extra. Ook de sfeer in ons stadion draagt daaraan bij.”