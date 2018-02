Seizoen voor Mihálik voorbij

GA Eagles-FC Oss onder leiding van arbiter Van der Eijk

12:23 Scheidsrechter Sander van der Eijk is door de KNVB aangesteld voor de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en FC Oss. De 27-jarige arbiter wordt vrijdagavond (20.00 uur) in stadion de Adelaarshorst bijgestaan door zijn assistenten Adriaans en Strijker.