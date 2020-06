‘Seizoenkaartenverkoop is geen wedstrijdje tussen Feyenoord en Ajax’

Ook Remco Ravenhorst, voorzitter van de officiële supportersvereniging van Feyenoord FSV De Feijenoorder zag de teller voor de seizoenkaarten vandaag al richting de 17.500 lopen. De achterstand op Ajax, dat al over de 32.000 verkochte seizoenkaarten heen is, is volgens trainer Dick Advocaat opvallend.

Wat vond je daar eigenlijk van?

Ravenhorst: ,,Dick Advocaat mag dat zeker zeggen. Het is soms zelfs weleens goed dat iemand de boel een beetje op scherp zet, denk ik. Lekker een beetje prikkelen. Het zal vast ook een positief effect hebben op het aantal door onze club verkochte kaarten, daar ben ik van overtuigd. Aan de andere kant denk ik dat Feyenoord niet teveel met anderen bezig moet zijn. Onze club moet vooral naar zichzelf moet kijken.’’

Want?

,,Er zijn genoeg uitdagingen in Rotterdam. En de cijfers kun je op allerlei mogelijke manieren bekijken. Als je het vergelijkt met de periode van vorig seizoen lopen we er zelfs flink op voor. En dat ook nog eens in een tijd waarin corona onze levens bepaalt. Er is ook geen uitgebreide publiciteitscampagne aan vooraf gegaan. Bovendien is het zo dat Feyenoord op dit moment in een fase zit waarin de seizoenkaarthouders in de gelegenheid worden gesteld om hun kaart te verlengen. Pas later kunnen mensen die geen kaart hebben een kaart aanschaffen. De uitzondering zijn die paar vakken die niet altijd zijn uitverkocht. En er zijn allerlei andere factoren die een rol kunnen spelen in waarom mensen nu wel of juist niet een kaart kopen.’’

Quote Dit heeft Advocaat vast bewust gedaan. Dat is alleen maar goed toch? Remco Ravenhorst

Zoals?

,,Uiteraard verkeren veel mensen in ons land door de crisis in onzekerheid, dus ook aanhangers van Feyenoord. Die hebben misschien even tijd nodig om een besluit te kunnen nemen. Maar we zitten ook in een fase waarin de club nog geen nieuwe spelers heeft kunnen vastleggen. Of aflopende contracten heeft kunnen verlengen. Stel dat Leroy Fer straks wel een nieuw contract zal tekenen, dan heeft dat echt effect op de verkoop. Zo werkt dat mechanisme al jaren.’’

Er zijn mensen die zeggen dat het gesteggel over Feyenoord City een rol speelt. Wat denk jij?

,,Of je het er nou mee eens bent of niet, dat heeft effect. Het stadionplan kost veel geld en bij een groep mensen heeft dat de gunfactor weggenomen. Die wachten nu misschien liever nog even af. Of dat er veel zijn, kan ik niet zeggen. Maar het speelt vast en zeker een rol. Zoals het ook een rol speelt dat we geen leuk seizoen achter de rug hebben. We begonnen slecht, daarna ging het veel beter. Maar we hebben helaas niet de beker gewonnen. Als je die in handen had gehad, had het effect gehad. Dat is misschien een verschil met Ajax, dat de verkoop ook een week eerder is gestart, waar het de laatste jaren sportief goed is gegaan. 17 juni hopen we van de UEFA te horen dat we definitief in de groepsfase van de Europa League zitten. Dat is ook belangrijk ondanks het feit dat je die wedstrijden niet kunt bezoeken met je seizoenkaart. Daar moet je aparte tickets voor aanschaffen.’’'

Quote We verkochten vorig seizoen 31.000 kaarten, laten we hopen dat we daar gewoon weer naar toe kruipen de komende maanden Remco Ravenhorst

Maar je krijgt dan wel voorrang in de kaartverkoop als je seizoenkaarthouder bent. Iets anders, heb je de derby van Belgrado tussen Partizan en Rode Ster bekeken?

,,Ik zag de beelden van duizenden mensen in het stadion. Het leek op hoe het voor de coronacrisis was. Laten we hopen dat alles weer die kant op kan gaan. Want we praten nog steeds over een situatie waarbij supporters een kaart aanschaffen in de wetenschap dat het niet de bedoeling lijkt dat we meteen weer in het stadion zitten. In Servië dus wel. Als het daar zonder gevolgen blijft, is dat wel een mooi signaal naar de supporters in andere landen. Zoiets van: het komt weer dichterbij.’’

Tot slot: Dick Advocaat zegt op het Legioen te rekenen. Terecht?

,,Jazeker. Hij heeft dit vast bewust gedaan. Dat is alleen maar goed toch? Nogmaals, van mij hoeft het geen wedstrijdje seizoenkaartenverkoop te worden tussen Ajax en Feyenoord. Maar deze woorden kunnen geen kwaad. We verkochten vorig seizoen 31.000 kaarten, laten we hopen dat we daar gewoon weer naar toe kruipen de komende maanden.’’