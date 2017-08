Selectie Feyenoord rond, maar als Van Persie op de markt komt...

De trainer van Feyenoord neemt Larsson nog niet op in de wedstrijdselectie. De Zweed is fit, maar speelde in de aanloop naar het seizoen bij Heerenveen nog geen wedstrijden. ,,Sam gaat volgende week spelen bij de beloften’’, zegt Van Bronckhorst, die alleen Kenneth Vermeer (vinger). Sven van Beek (voet) en Bart Nieuwkoop (hamstrings). Dat spits Nicolai Jorgensen met buikgriep zou kampen, was Van Bronckhorst onbekend. De Deense spits zegde deze week televisieopnames af. ,,Hij zal vast last van zijn buik hebben gehad hoor’’, zei Van Bronckhorst. ,,Maar bij mij heeft hij alles kunnen doen.’’