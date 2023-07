Sem Steijn schiet FC Twente naar gunstige uitgangspositie voor laatste voorronde Conference League

Zo moet FC Twente volgende week donderdag in Stockholm nog aan de bak. Stiekem hadden ze in Enschede gehoopt om in de eigen Veste al een voorschot te nemen op de volgende ronde. Zover is het na het eerste deel nog niet.

Nou ontpopte Hammarby zich in de Grolsch Veste niet meteen tot een grootste tegenstander, maar het is altijd afwachten wat FC Twente straks aantreft op het kunstgras in in de Tel2 Arena waar het nog al eens kan spoken met het bloedfanatieke thuispubliek. De Zweedse aanhang liet zich in de Twentse thuishaven al 90 minuten vol overgave gelden.

Meer kwaliteit

FC Twente liet donderdagavond in elk geval wel zien dat het ook in de fase van het seizoen meer kwaliteit heeft te bieden dan de nummer acht van Zweden. Hammarby beperkte zich tot in De Grolsch Veste tot verdedigen en loerde louter op de omschakeling en de standaardsituaties.



Hoewel de topvorm er vanzelfsprekend nog niet was, was de 1-0 zege een te magere afspiegeling van de verhoudingen op het veld.

Volledig scherm FC Twente-aanvoerder Robin Pröpper (r) in actie. © ANP

Twee keer Rots

FC Twente had 22 minuten lang moeite om door de witte Zweedse muur te breken, maar binnen zestig tellen had de ploeg opeens tot twee keer toe een opening gevonden. Beide keren was er een hoofdrol weggelegd voor Daan Rots. Eerste speelde de rechterspits na een uitstekende actie Joshua Brenet vrij, maar het schot van de rechtervleugelverdediger ging voorlangs.



Een paar tellen later kwam Rots alweer in balbezit en dit maal verzorgde hij zelf de afronding. Zonder succes. Bij die actie kwam zijn grootste mankement nog eens aan de oppervlakte. De aanvaller speelde verder best een acceptabele eerste helft, is ook betrouwbaar, maar de Achterhoeker is veel te onschuldig op de plekken voor het doel waar je moet toeslaan. Dit soort ballen moeten op doel. Klaar.

Volledig scherm Daan Rots (r). © Pro Shots / Ron Jonker

Net niet

FC Twente had in die eerste helft wel voortdurend de bal op de helft van Hammarby, maar het ontbrak de ploeg op de ultieme momenten in de drukte net aan de juiste afstemming. Het was het allemaal net niet. Tot tevredenheid van Hammarby balde alles zich samen in een soort van trechter in de as van het veld . In dit soort wedstrijden heb je iemand nodig die vanaf de zijkant met een individuele actie iets kan forceren. Het is niet voor niets dat FC Twente nog naarstig op zoek is naar twee vleugelspitsen.



Vijf minuten voor rust had Michel Vlap het slot van het Zweedse poort kunnen halen, maar na een snelle uitbraak via Gijs Smal raakte hij de bovenkant van de lat. Daarmee ging de Fries meteen op de eerste afspraak van het seizoen door met datgene wat hij vorig seizoen ook al zo vaak deed: het raken van paal of lat.

Volledig scherm Michel Vlap (r). © ANP

Wel rendement

De speler, die al sinds het begin van de voorbereiding wel uitblinkt in rendement, brak in de 54ste minuut de wedstrijd open. Na een hoekschop kwam de bal precies voor zijn voeten, waarna de middenvelder zonder genade uithaalde: 1-0. Tot aan die treffer was Steijn nog nauwelijks in het stuk voorgekomen, maar de Hagenaar hoeft nou eenmaal niet te excelleren om het optimale uit zijn spel te halen.



Daarmee had FC Twente eindelijk de gewenste voorsprong te pakken, al was bij het elftal meteen het besef aanwezig dat het verschil op deze avond al gemaakt moest worden. De beste kans na de openingstreffer was opnieuw voor Rots, maar hij kwam een centimeter te kort - of was hij een seconde te laat ? - om een voorzet van Michal Sadilek binnen te lopen.



FC Twente joeg in de laatste fase van het doel op meer, maar ondanks een ware omsingeling moesten de Tukkers het doen met een minimale zege. Over een week in Stockholm zal blijken of dat fundament stevig genoeg was.

bekijk belangrijke updates Einde tweede helft Fredrik Hammar wordt vervangen door Alper Demirol Daan Rots wordt vervangen door Naci Ünüvar Gele kaart voor Simon Strand Gele kaart voor Michel Vlap Robin Pröpper wordt vervangen door Max Bruns Nog een dubbele wissel bij FC Twente. Haalt de thuisploeg de zege binnen? Nog tien minuten plus blessuretijd. Sem Steijn wordt vervangen door Youri Regeer Nahir Besara wordt vervangen door Adi Nalic Gele kaart voor Mees Hilgers De tweede kaart van de wedstrijd voor een speler van FC Twente, na aanvoerder Robin Pröpper vlak voor rust. Mathias Kjølø wordt vervangen door Ricky van Wolfswinkel De eerste wissel van Twente-trainer Joseph Oosting is een feit. Spits Van Wolfswinkel mag zich laten zien in het laatste halfuur. Viktor Djukanovic wordt vervangen door Marcus Rafferty GOAL! 1-0 FC Twente! Doelpunt van Sem Steijn Steijn twijfelt niet en schiet de bal achter de keeper van Hammarby in het doel. FC Twente leidt in eigen huis tegen Hammarby. Tweede helft afgetrapt De bal rolt weer in de Grolsch Veste. Wordt na rust wel gescoord in Enschede? Einde eerste helft FC Twente is de betere ploeg, maar halverwege staat het nog 0-0 tegen Hammarby in deze heenwedstrijd in de tweede voorronde van de Conference League. Over een kwartier is de hervatting. Gele kaart voor Robin Pröpper De aanvoerder van FC Twente voorkomt dat de tegenstander gevaarlijk kan worden. Het is de eerste kaart van het duel voor de thuisploeg. Vlap raakt lat Gijs Smal vindt Michel Vlap, maar laatstgenoemde krijgt de bal niet tegen de touwen, maar tegen de lat. Pech voor FC Twente. Rots mist grote kans Na geklungel achterin bij de Zweedse club krijgt Daan Rots een flinke kans op de openingstreffer, maar hij schuift de bal naast het Hammarby-doel. Smal met eerste schot op doel FC Twente met de eerste serieuze mogelijkheid van de wedstrijd. Gijs Smal haalt van afstand uit na een voorzet van Joshua Brenet. De keeper van Hammarby heeft echter geen moeite om de bal te keren. Gele kaart voor Shaquille Pinas Pinas, geboren in Rotterdam en oud-speler van onder meer ADO Den Haag en FC Dordrecht, krijgt al snel de eerste kaart van dit duel. De verdedigt haalt Daan Rots neer en krijgt daarvoor geel van scheidsrechter John Brooks. Eerste helft afgetrapt De bal rolt in de Grolsch Veste! Kan FC Twente afrekenen met Hammarby? Over een uur of twee weten we het.

