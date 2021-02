Senesi als reddingsboei: ‘Als je vandaag hebt gekeken, zal er wel iets van de marktwaarde zijn afgegaan’

Door Mikos Gouka



In de week van de bekeruitschakeling en de snoeiharde mededeling van de directie dat de spelers wederom salaris moeten inleveren, volgde op het veld een halfslachtig antwoord. In de Grolsch Veste wist Feyenoord een 2-0 achterstand (al na een kwartier) nog te repareren, maar had de ploeg ook zomaar fors onderuit kunnen gaan. Jens Toornstra en Steven Berghuis zorgden voor een punt, maar niet voor vreugde.



Er was geen glimlach aan Rotterdamse kant. Niet bij de spelers, niet bij de technische staf en zeker niet bij de directie. Nu de club financieel afstevent op een inktzwarte periode, zullen er spelers kaarsrecht overeind moeten blijven om een forse transfersom te waarborgen. Want dat technisch directeur Frank Arnesen komende zomer geld in het laatje moet brengen door spelers van de hand te doen, is wel duidelijk. Feyenoord heeft dat geld nu de club diep in het rood is geraakt simpelweg keihard nodig. De Deen is wel een compleet ander type technisch directeur dan zijn voorgangers Martin van Geel en Sjaak Troost (interim).