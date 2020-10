Senesi debuteert in voorselectie Argentinië

Eindelijk is de 12-1 van Vitesse uit de recordboe­ken: ‘We zijn destijds geflikt’

11:50 De schande is uitgewist. Vitesse draagt niet langer de vloek mee van de grootste nederlaag ooit in de eredivisie, de 12-1 tegen Ajax van mei 1972. Dick Beukhof, doelman in dat duel, en doelpuntenmaker Herman Veenendaal zijn opgelucht.