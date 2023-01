Sensationele terugkeer van Peter Hyballa als trainer van NAC Breda

Hyballa wordt niet gehaald om enkel de boel op te schudden. Hij is geen kortetermijnproject. In de overeenkomst is namelijk een optie opgenomen om de verbintenis met één jaar te verlengen. Van beide kanten is naar elkaar toe uitgesproken dat de intentie er is om tenminste anderhalf jaar samen te werken en NAC uit het moeras van de eerste divisie te trekken. De optie is welbeschouwd een soort clausule om de eerste maanden van het dienstverband te evalueren.