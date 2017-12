Seuntjens over eigen goal broer: 'Voelde mijn hart branden'

,,Ik weet wat het met hem doet'', zei Mats Seuntjens, die net als Ralf op 17 april is geboren (Ralf in 1989, Mats in 1992). ,,Hoe hij ermee zit. Ik was heel blij met onze voorsprong want het was echt een belangrijk moment, maar ik vind het echt heel zuur voor hem. Ik sprak hem na de goal direct toe. Dat waren opbeurende woorden.''